Mercato ASSE : Un milieu de terrain attendu en renfort ?

Alors que la fin du mercato approche à grands pas, le dossier Pierre Ekwah continue de traîner du côté de l’ASSE. Le milieu n’a pas effectué de véritable préparation estivale et n’a pas non plus affiché une volonté claire de revenir dans le Forez pour aider les Verts à retrouver la Ligue 1. Une situation qui complique sérieusement la tâche des dirigeants stéphanois.

Moueffek, un talent… mais une fragilité persistante

Autre inquiétude pour le staff : la situation d’Aïmen Moueffek. Le jeune milieu formé au club a encore été annoncé incertain par Eirik Horneland en conférence de presse avant la réception de Grenoble, la faute à une cheville douloureuse. Si son potentiel et son importance dans l’entrejeu ne sont plus à démontrer, sa fragilité physique pose question. Miser sur lui comme seul garant de la stabilité au milieu paraît risqué.

Bouchouari toujours sur le départ…

À cela s’ajoute l’incertitude autour de Benjamin Bouchouari, dont un départ n’est pas à exclure d’ici la clôture du marché. Dans ce contexte, l’ASSE se retrouve face à un vrai dilemme : conserver un milieu de terrain séduisant sur le papier mais trop dépendant de joueurs fragiles, ou anticiper en recrutant un renfort capable d’apporter de la concurrence et de la solidité dans l’entrejeu.

Une certitude : si les Verts veulent jouer les premiers rôles en Ligue 2 et prétendre à une remontée en Ligue 1, l’ajout d’un milieu fiable et régulier pourrait vite devenir une nécessité.