OM Mercato : départ imminent pour Cornelius, accord trouvé avec Emerson Palmieri !

Le défenseur canadien est sur le départ à l’OM… qui a trouvé un accord avec Emerson Palmieri.

L’avenir de Derek Cornelius à l’Olympique de Marseille était incertain. Le défenseur canadien, arrivé avec l’étiquette de joueur solide et expérimenté, ne fait plus partie des priorités sportives du club phocéen. Selon les informations de Sacha Tavolieri, l’OM était prêt à écouter des offres et a même fixé une valeur de sortie : environ 4 millions d’euros.

Direction les Rangers

Parmi les formations intéressées, Alavés s’était manifesté et avait ouvert un dialogue avec les dirigeants marseillais. Maisd c’est vers les Glasgow Rangers que le Canadien va finalement se diriger selon Fabrizio Romano. Qui n’en dit pas plus, pour le moment, sur les modalités du deal.

L’OM, de son côté, privilégie un départ sec plutôt qu’un prêt, afin de libérer sa masse salariale et de récupérer immédiatement des liquidités. Pour Cornelius, cette opportunité représenterait un nouveau défi, après avoir disputé 23 matchs avec Marseille. A noter que l’OM est tombé d’accord avec Emerson Palmieri. Mais l’ancien lyonnais est sous contrat à West Ham et l’OM doit encore s’entendre avec les Hammers…