Alors que la piste semblait abandonnée, le Stade Rennais pourrait revenir à la charge pour Lucas Stassin.

Selon L’Equipe, la piste Conrad Harder a du plomb dans l’aile à Rennes. Le club breton avec tout calé avec le Sporting Portugal et l’attaquant danois, mais il a décidé de se retirer du dossier. « À l’origine de ce nouveau virage à 180 degrés : la porte laissée ouverte à d’autres prétendants en dépit d’un accord total trouvé entre toutes les parties. Ces dernières heures, des clubs allemands, notamment, se seraient positionnés sur l’international danois. Rennes peut-il revenir à la table ? S’agit-il d’un simple coup de pression ? Alors que Harder était initialement attendu en Bretagne – où un contrat de cinq ans l’attend – après le match du Sporting contre Porto, ce samedi, Rennes s’est désormais mis en quête d’un plan B. »

Stassin en plan B d’Harder ?

Et ce plan B pourrait bien être Lucas Stassin puisque le SRFC avait formulé une offre pour l’attaquant de l’ASSE il y a quelques jours. Celle-ci, autour de 15 M€, avait été refusée par le club forézien. Selon nos informations, KSV demandait un gros pourcentage à la revente. Et serait prêt à ouvrir la porte pour un peu moins que les 20 M€ annoncés par différents médias, si le SRFC validait cette requête. A suivre…