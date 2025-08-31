OL – OM : Hojbjerg a la rage d’avoir perdu à Lyon !
Liga : le FC Barcelone accroché au Rayo malgré Lamine Yamal et un grand Joan Garcia
Laurent Hess
31 août 2025

Le Barça n’a pas réussi à s’imposer au Rayo (1-1) ce dimanche soir…

Sur la pelouse du Rayo Vallecano, le FC Barcelone n’a pas montré son meilleur visage ce dimanche soir. Loin de là. Le Rayo a dominé la première mi-temps et il a fallu plusieurs parades de Joan Garcia pour qu’il n’ouvre pas le score. Le Barça a même pris l’avantage grâce un penalty bien tiré par Lamine Yamal.

Le Real prend deux points d’avance

Et au retour des vestiaires, le Rayo Vallecano a poussé et il est revenu au score revenir au score à l’heure de jeu sur un corner frappé par Pep Chavarría et prolongé dans les filets catalans par Fran Pérez, seul au second poteau. Le Barça s’en est ensuite remis à Joan Garcia, plusieurs fois décisifs, notamment devant Ratiu et De Frutos. Mais il cède ses deux premiers points de la saison et se retrouve à deux longueurs du Real Madrid et de l’Athletic Bilbao, les deux seule formations à compter trois succès en trois matches.

