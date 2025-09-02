Le marché des transferts s’est refermé avec une tension inattendue autour du jeune avant-centre belge Lucas Stassin, convoité par le Paris FC et finalement conservé par l’ASSE.

Le feuilleton Lucas Stassin est bel et bien refermé à l’ASSE. Malgré des intérêts en France, notamment au Stade Rennais et au Paris FC, Kilmer Sports a tenu bon et jamais voulu lâcher son attaquant belge. Tout est parti d’une proposition oscillant entre 20 et 30 millions d’euros, transmise par le PFC pour s’attacher ses services. L’ASSE n’entendait pas brader son joyau offensif.

Face à cette impasse, le Paris FC a finalement décidé de se retirer, mettant un terme définitif aux négociations. Un choix qui illustre une ligne claire : malgré la puissance financière de son actionnaire, la famille Arnault, le club francilien ne souhaite pas se lancer dans une surenchère déraisonnable.

Les Arnault agacés par l’ASSE ?

Ce coup d’arrêt a toutefois laissé des traces. Du côté de Paris, L’Équipe estime que la famille Arnault aurait particulièrement mal apprécié la posture de Kilmer dans le dossier, jugée trop dure et peu conciliante. Une rigidité qui a tendu les échanges et qui pourrait compliquer de futures discussions entre les deux institutions.

Pour l’ASSE, la décision est claire : Stassin reste pour l’instant dans le Forez, où il est considéré comme un élément clé du projet sportif. Le club stéphanois veut capitaliser sur son potentiel, plutôt que de céder trop vite à la tentation financière. Quant au Paris FC, le poste de numéro 9 pourrait redevenir une priorité au prochain mercato cet hiver.