Le feuilleton Lucas Stassin a pris fin au mercato… mais pas sans créer des remous. Le jeune attaquant belge reste finalement à l’AS Saint-Étienne cet été, et son non-départ suscite déjà des réactions dans son entourage et chez les observateurs du mercato.

L’ASSE a finalement réussi le tour de force de conserver Lucas Stassin cet été. Si certains marchés sont encore ouverts, l’attaquant belge a vu la porte d’un départ fermée à double tour par Kilmer Sports Ventures, qui attendait près de 42 millions d’euros (35 M€ + 7) pour s’en séparer cet été !

En effet, les dirigeants stéphanois ont fait grimper les enchères au dernier moment, rendant tout transfert quasi impossible. Ce qui a visiblement mis hors de lui Sacha Tavaliori, proche du joueur. « L’ASSE a changé, haussé significativement, et augmenté de manière inopinée ses demandes financières en dernière minute pour le buteur belge. La situation rend l’opération impossible », a expliqué le journaliste belge sur X, soulignant le blocage final autour de Stassin.

L’ASSE a refroidi tous les courtisans

Ce revirement met en lumière la stratégie des Verts : conserver leurs talents majeurs pour stabiliser un effectif en pleine reconstruction. Stassin, l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs du club, reste donc dans le Forez, malgré l’intérêt de plusieurs formations françaises et européennes.

Côté supporters et observateurs, le faux départ de Stassin alimente déjà les débats. Certains regrettent l’échec du transfert, estimant qu’un départ aurait rapporté des moyens pour renforcer l’équipe, tandis que d’autres saluent le maintien d’un jeune talent dans le projet sportif de l’ASSE.

Le mercato stéphanois s’est donc terminé avec un mélange de frustration et de soulagement : frustration pour Stassin et son entourage, soulagement pour le club qui conserve un joueur clé. Le feuilleton n’est peut-être pas totalement clos, puisque l’attaquant pourrait encore intéresser des clubs à l’étranger dans les prochaines fenêtres de transfert.