Presnel Kimpembe vit ses dernières heures sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le défenseur central français, longtemps considéré comme l’un des symboles du club formé au Camp des Loges, semble désormais arrivé au bout de l’histoire avec Paris.

Presnel Kimpembe, ça sent la fin au PSG. Selon L’Équipe, le champion du monde 2018 pourrait rejoindre un club qatari dans les prochains jours, tournant ainsi la page de sa carrière européenne. Miné par les blessures, Kimpembe n’a disputé que 20 petits matchs en trois saisons. Un signe ne trompe pas : Luis Enrique ne compte plus sur lui.

Le technicien espagnol ne l’a pas retenu dans sa liste pour la Ligue des Champions. Une décision lourde de sens, qui acte quasiment la fin de son aventure parisienne. L’an dernier déjà, Kimpembe n’avait joué que… 18 minutes dans la compétition, face à Brest lors d’un large succès au Parc des Princes (7-0). Son possible départ vers le Qatar ne serait pas anodin.

Paris et Doha entretiennent des liens étroits, et l’idée de voir un cadre historique du PSG poursuivre sa carrière dans le championnat qatari aurait du sens pour toutes les parties. Le joueur y trouverait un cadre plus clément pour son physique, une rémunération attractive et une certaine tranquillité, tandis que le club parisien se délesterait d’un salaire important. Alors, clap de fin ou ultime rebond ? Les prochains jours devraient clarifier la situation. Mais une chose est sûre : l’avenir de Kimpembe ne semble plus s’écrire au PSG.