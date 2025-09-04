PSG : Luis Enrique sacrifie un historique en Ligue des Champions, départ imminent ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : Luis Enrique sacrifie un historique en Ligue des Champions, départ imminent ! 

Presnel Kimpembe avec un chasuble de remplaçant lors du Mondial des Clubs.
Bastien Aubert
4 septembre 2025

Presnel Kimpembe vit ses dernières heures sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le défenseur central français, longtemps considéré comme l’un des symboles du club formé au Camp des Loges, semble désormais arrivé au bout de l’histoire avec Paris

Presnel Kimpembe, ça sent la fin au PSG. Selon L’Équipe, le champion du monde 2018 pourrait rejoindre un club qatari dans les prochains jours, tournant ainsi la page de sa carrière européenne. Miné par les blessures, Kimpembe n’a disputé que 20 petits matchs en trois saisons.  Un signe ne trompe pas : Luis Enrique ne compte plus sur lui.

Le technicien espagnol ne l’a pas retenu dans sa liste pour la Ligue des Champions. Une décision lourde de sens, qui acte quasiment la fin de son aventure parisienne. L’an dernier déjà, Kimpembe n’avait joué que… 18 minutes dans la compétition, face à Brest lors d’un large succès au Parc des Princes (7-0). Son possible départ vers le Qatar ne serait pas anodin. 

Paris et Doha entretiennent des liens étroits, et l’idée de voir un cadre historique du PSG poursuivre sa carrière dans le championnat qatari aurait du sens pour toutes les parties. Le joueur y trouverait un cadre plus clément pour son physique, une rémunération attractive et une certaine tranquillité, tandis que le club parisien se délesterait d’un salaire important. Alors, clap de fin ou ultime rebond ? Les prochains jours devraient clarifier la situation. Mais une chose est sûre : l’avenir de Kimpembe ne semble plus s’écrire au PSG.

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Presnel Kimpembe avec un chasuble de remplaçant lors du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG : Luis Enrique sacrifie un historique en Ligue des Champions, départ imminent ! 

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

ASSE Mercato : un dernier coup de folie après la fermeture du marché ?

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : après Rowe – Rabiot, une nouvelle altercation passée sous silence ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le faux départ de Stassin fait déjà des étincelles

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi lors du match de l'OM à Lyon dimanche dernier.
Ligue 1...

OM : une légende du club vole au secours de Balerdi

Par Raphaël Nouet
Matvey Safonov (PSG) : « Mon objectif, c’est de jouer »
Ligue 1...

Matvey Safonov (PSG) : « Mon objectif, c’est de jouer »

Par Louis Chrestian
OM : pourquoi O’Riley peut devenir le patron du milieu et faire oublier Rabiot !
Ligue 1...

OM : pourquoi O’Riley peut devenir le patron du milieu et faire oublier Rabiot !

Par Louis Chrestian
Barça : le vestiaire explose, la guerre des egos fait trembler Flick !
FC Barcelone...

Barça : le vestiaire explose, la guerre des egos fait trembler Flick !

Par Louis Chrestian
OL : Michael Gerlinger détaille la situation financière du club
OL...

OL : Michael Gerlinger détaille la situation financière du club

Par Louis Chrestian
Breel Embolo lors d'in entraînement de l'AS Monaco.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : les Rouge et Noir moqués pour le recrutement d’Embolo

Par Raphaël Nouet
Les dirigeants de l'ASSE Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis lors d'une visite à l'Etrat.
ASSE...

ASSE : Kilmer Sports va faire entrer les supporters dans le capital du club !

Par Raphaël Nouet
CJ Egan-Riley lors de son expulsion à Lyon dimanche dernier.
Ligue 1...

OM : Egan-Riley connaît sa sanction après l’Olympico !

Par Raphaël Nouet
Roland Romeyer à Geoffroy-Guichard quand il était encore président de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : l’ancien président Roland Romeyer visé par deux plaintes de salariées

Par Raphaël Nouet
Un journaliste de beIN s'abritant sous un parapluie lors d'une rencontre de Ligue 1.
Ligue 1...

Droits TV : nouvelle crise, beIN attaque LFP Média !

Par Raphaël Nouet
Le président de l'OM, Pablo Longoria, lors du match à Rennes.
ASSE...

Les infos du jour : encore du remue-ménage à l’OM, Donnarumma évoque son départ du PSG, l’OL fait le bilan du mercato, un départ se concrétise à l’ASSE

Par Raphaël Nouet
Les joueurs de l'OM célébrant un but lors de leur victoire sur le Paris FC (5-2).
Ligue 1...

OM : le couperet est tombé, 5 joueurs privés de Champions League !

Par Raphaël Nouet
Luis De La Fuente consolant Lamine Yamal après la défaite de l'Espagne en finale de la Ligue des Nations.
FC Barcelone...

FC Barcelone : après Yamal, le sélectionneur espagnol recadre Flick concernant les ego blaugranas

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé en action avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Jean-Pierre Papin ciblé 2 axes d’amélioration chez Kylian Mbappé

Par Raphaël Nouet
Dani Carvajal lors d'une conférence de presse avec la sélection espagnole.
FC Barcelone...

Real Madrid : le FC Barcelone sème la zizanie chez les Merengue !

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, et son président, Pablo Longoria.
Mercato...

OM Mercato : Benatia et Longoria ont évité une sacrée galère avec Laporte !

Par Raphaël Nouet
Maxime Bernauer a fait son retour dans le onze de départ lors d'ASSE-Grenoble.
ASSE...

ASSE : Bernauer revient sur sa grande première contre Grenoble

Par Raphaël Nouet
Dani Ceballos lors de la finale de la Coupe du Roi 2025 entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
Mercato...

OM Mercato : nouvelles révélations sur le lapin posé par Dani Ceballos

Par Raphaël Nouet
Gianluigi Donnarumma lâche ses vérités après son départ du PSG !
Premier League...

Gianluigi Donnarumma lâche ses vérités après son départ du PSG !

Par Louis Chrestian
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match contre le Rayo Vallecano.
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup dur pour Flick, un titulaire s’est blessé !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet