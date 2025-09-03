OM : le couperet est tombé, 5 joueurs privés de Champions League !
Les infos du jour : encore du remue-ménage à l’OM, Donnarumma évoque son départ du PSG, l’OL fait le bilan du mercato, un départ se concrétise à l’ASSE

Le président de l'OM, Pablo Longoria, lors du match à Rennes.
Raphaël Nouet
3 septembre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 3 septembre.

La grosse info : c’est toujours tendu à l’OM

Entre les critiques sur les mercatos de Pablo Longoria, celles à l’encontre de Leonardo Balerdi et les joueurs écartés pour la Champions League, la journée a encore été tendue du côté de l’OM.

OM : Di Méco en remet une couche sur Benatia et Longoria

OM : Lucas Hernandez, déçu par le choix fort de Benjamin Pavard… et le paradoxe fait sourire

Benjamin Pavard attendu mercredi à Marseille

OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?

OM : Pas de demande de départ pour Balerdi, la vérité sur la rumeur Juventus

OM : Balerdi voulait la Juve… Marseille l’a bloqué et il est en colère !

OM : Ils ont laissé filer Iliman Ndiaye… et il vaut déjà 46 M€ !

OM Mercato : nouvelles révélations sur le lapin posé par Dani Ceballos

OM Mercato : Benatia et Longoria ont évité une sacrée galère avec Laporte !

OM : le couperet est tombé, 5 joueurs privés de Champions League !

Mais aussi…

Ce mercredi, Benjamin Bouchouari s’est envolé pour la Turquie afin d’y signer son contrat avec Trabzonspor.

ASSE Mercato : un club turc ne lâche pas Davitashvili

Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor

ASSE : Pourquoi Saint-Étienne a refusé le transfert de Pierre Ekwah malgré la tension

ASSE : Bernauer revient sur sa grande première contre Grenoble

Recruté par Manchester City, Gianluigi Donnarumma est revenu sur les conditions de son départ douloureux du PSG.

Gianluigi Donnarumma lâche ses vérités après son départ du PSG !

PSG Mercato : le prochain club de Kimpembe est connu

Des hackers ont affirmé hier qu’un club saoudien était prêt à mettre 95 M€ pour Guillaume Restes ! Une fake news vite démentie…

Revue de presse : le TFC victime d’une fake news à 95 M€ !

Le directeur sportif du RC Lens a redit combien les négociations avec Florian Thauvin avaient été simples cet été.

RC Lens : Leca fait de nouvelles révélations sur le recrutement de Thauvin

Les dirigeants de l’OL ont tenu une conférence de presse pour faire le bilan du mercato estival. Voici ce qu’il fallait en retenir.

OL Mercato : joker, finances, Botafogo… Les 5 points à retenir de la conf’ de Gerlinger et Louis-Jean

L’ancien latéral droit de la Maison Jaune a refusé d’aller en Russie et c’est désormais un autre pays en guerre qui le courtise…

FC Nantes Mercato : après la Russie, une autre destination surprenante s’offre à Coco

Les Dogues sont prêts à faire sans leur très irrégulier milieu de terrain portugais.

Le LOSC prêt à tourner la page André Gomes

Le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur un potentiel retour du Poulpe, qui a signé pour l’AS Monaco cet été.

Paul Pogba bientôt de retour chez les Bleus ? Didier Deschamps s’exprime

Les Rouge et Noir ont réussi à vendre leur défenseur central, sur lequel ils ne comptent plus.

Rennes boucle le départ de Christopher Wooh !

Pour la légende Papin, Kylian Mbappé ne sera jamais un joueur de surface à cause de ces deux défauts majeurs.

Real Madrid : Jean-Pierre Papin ciblé 2 axes d’amélioration chez Kylian Mbappé

Real Madrid : le FC Barcelone sème la zizanie chez les Merengue !

Mauvaise passe au Barça, où les propos d’Hansi Flick sur les problèmes d’ego ont été mal accueillis.

Barça : Lamine Yamal recadre Hansi Flick après le nul contre le Rayo

FC Barcelone : après Yamal, le sélectionneur espagnol recadre Flick concernant les ego blaugranas

FC Barcelone : coup dur pour Flick, un titulaire s’est blessé !

