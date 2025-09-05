Roony Bardghji clarifie sa situation au FC Barcelone
Ancienne star du PSG : David Luiz visé par de graves accusations de menaces

Ancienne star du PSG : David Luiz visé par de graves accusations de menaces
Louis Chrestian
5 septembre 2025

Le monde du football brésilien, déjà bouillonnant, se retrouve secoué par une affaire retentissante : l’ex-défenseur du PSG David Luiz, aujourd’hui joueur à Pafos (Chypre), fait l’objet de plaintes pour menaces et intimidation portées par une jeune femme. Ce dossier, aux contours explosifs, fait voler en éclats son image de joueur exemplaire, et provoque un tollé au Brésil comme à l’international.

L’affaire : que reproche-t-on à David Luiz ?

C’est une plainte glaçante qui place David Luiz, 38 ans, sous les feux des projecteurs. Au cœur de l’affaire : Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, assistante sociale de 26 ans, affirme avoir été ciblée par l’ancien Parisien après avoir refusé une demande compromettante. Selon la plaignante, le défenseur lui aurait adressé sur Instagram de multiples messages teintés d’intimidation, générant une véritable peur pour sa sécurité, mais aussi celle de son fils.

Les captures d’écran soumises à la justice sont sans équivoque. Parmi les phrases relevées, deux menaces ressortent : « Je peux simplement te faire disparaître » et « Vous en paierez les conséquences. »

Cette accumulation de pressions a conduit la jeune femme à engager une procédure judiciaire rapide et marquée par l’émission d’une ordonnance restrictive à l’encontre de l’ex-star du PSG, transformant un simple échange sur les réseaux en affaire d’État.

Les réactions du joueur et des parties prenantes

Sous le choc, David Luiz n’a pas tardé à se défendre. Le joueur admet avoir envoyé des messages privés via les réseaux sociaux, mais clame ne pas connaître la plaignante. Cette ligne de défense, assez classique dans ce type de dossier, n’a pas calmé les esprits, d’autant plus que l’affaire a pris une ampleur nationale au Brésil.

La protection rapprochée ordonnée par le tribunal ne fait qu’alourdir le climat autour de lui. Entre fans déstabilisés et un monde du football en alerte, c’est toute une réputation qui vacille, et la place de l’ancien international est fragilisée dans un contexte médiatique déjà très tendu.

Dans cet environnement survolté, l’affaire tourne en boucle, rappelant d’autres polémiques qui ont touché le football récemment, à l’image des tensions survenues entre joueurs stars et institutions, comme ce fut le cas lors de la polémique Messi en MLS et avec la sélection argentine.

Impact et suites judiciaires au Brésil

L’onde de choc ne se limite pas au vestiaire ou aux réseaux. La notoriété de David Luiz, forgée autant au Paris Saint-Germain qu’à Chelsea ou Arsenal, rend cette affaire incontournable dans le débat public. Chaque nouvelle enquête, chaque prise de parole autour de cette procédure, enflamme les débats sur la responsabilité des footballeurs et l’influence du sport sur la société brésilienne.

Au-delà du cercle sportif, c’est tout un pays qui suit les prochaines étapes judiciaires. Le tribunal a déjà répondu en imposant une ordonnance restrictive. Les médias suivent chaque rebondissement, transformant la moindre réaction en événement d’ampleur nationale.

