MLS : Quand Messi annonce à un adversaire qu’il va le blacklister de la sélection argentine !

Lionel Messi fait polémique en MLS, et en Argentine.

Au-delà de la large défaite de l’Inter Miami face aux Seattle Sounders (3-0), en finale de la Leagues Cup, lundi, la nuit floridienne a basculé dans une atmosphère explosive dans une scène impliquant Luis Suarez et Sergio Busquets, les deux anciens joueurs du FC Barcelone. Au coup de sifflet, les esprits se sont embrasés et Sergio Busquets a perdu son sang-froid. L’ancien Barcelonais a décoché un coup de poing à Obed Vargas, joueur des Sounders, précipitant ce dernier au sol. Et quelques instants plus tard, c’est Luis Suarez qui a franchi la ligne rouge en s’en prenant physiquement à un membre du staff adverse, lui crachant dessus. Mais Lionel Messi ne semble pas avoir été en reste lors de la rencontre.

Messi a menacé De la Vega

Selon Goal, le septuple Ballon d’or a eu un accrochage verbal avec son compatriote Pedro de la Vega et à en croire Alan Gordon, ancien joueur de MLS reconverti comme consultant, Messi aurait menacé De la Vega. « Messi lui a dit en face : ‘Tu ne joueras jamais pour l’équipe nationale tant que je serai là’. C’est ce qui s’est passé. Je trouve ça dégoûtant », a lâché l’ancien international américain dans le podcast « Major League Journeymen ». Questionné sur le sujet, De la Vega (24 ans), qui ne compte aucune sélection avec l’Albiceleste, a pris soin de calmer le jeu. « Messi est le meilleur. Il est champion du monde, c’est mon idole. Ce qui s’est passé faisait partie du jeu. J’ai essayé de rester concentré et de ne pas le prendre personnellement ». Une saine réaction.