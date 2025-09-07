Une nouvelle fois interrogé sur le sacre du PSG en Champions League, Kylian Mbappé l’a encore jouée fairplay, estimant que c’était mérité et que le club intégrait un cercle fermé.

Kylian Mbappé était, ce soir, le premier invité d’Anne-Sophie Lapix dans une nouvelle rubrique intitulée « Le 2020 » sur M6. L’attaquant a été interrogé sur plusieurs sujets chauds comme la qualification pour la prochaine Coupe du monde, son arrivée au Real Madrid, la polémique des insultes racistes à Oviedo la semaine dernière, les cadences infernales et, bien sûr, le sacre européen du PSG la saison où il s’en va.

« C’était la dernière étape »

Une nouvelle fois fairplay à l’égard de ses anciennes couleurs, Mbappé a répondu : « J’étais content car j’ai pas mal d’amis dans l’équipe. C’est le club dans lequel je suis resté le plus longtemps dans ma carrière. On était proches d’une victoire en Champions League les années d’avant, c’était la dernière étape. Le club va passer dans une autre sphère, je suis content pour eux ».

Si les supporters du PSG ne l’ont pas manqué après le sacre du 31 mai à Munich, Kylian Mbappé demeure fidèle à sa ligne de conduite, celle d’un ex-joueur parisien extrêmement heureux de voir son ancien club s’imposer.