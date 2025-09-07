Confronté à l’indisponibilité d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain pourrait envisager de réactiver la piste Magnes Akliouche, malgré les règles strictes encadrant les jokers médicaux en Ligue 1.

🟥 Rumeur

Un joker pour remplacer Ousmane Dembélé au PSG ? L’hypothèse a été émise hier lors de l’annonce de l’absence longue durée de l’ailier tricolore suite à sa blessure à la cuisse survenue lors d’Ukraine-France vendredi à Wroclaw (0-2).

Le règlement, détaillé à l’article 213 de la LFP, est précis : un club peut recruter en cours de saison uniquement en cas de décès d’un joueur, de blessure grave d’un gardien de but ou de blessure grave d’un joueur sous contrat lors d’une sélection en équipe de France entraînant une incapacité de plus de trois mois. À première vue, l’absence de Dembélé – estimée entre six et huit semaines – ne permettrait donc pas au PSG de bénéficier d’un joker médical.

Dembélé pourrait mettre plus de 3 mois pour revenir

« Dembélé est pour le moment estimé à six semaines, mais cela peut durer plus longtemps si le joueur ne récupère pas assez vite », précise toutefois PSG Inside Actus sur X. Une éventualité qui pourrait changer la donne. Si la période d’indisponibilité venait à dépasser trois mois, le club pourrait alors envisager de relancer Magnes Akliouche, jeune ailier de l’AS Monaco déjà suivi par le PSG et validé par Luis Enrique et son staff technique.

La réactivation de cette piste n’est toutefois pas simple. « Peut-être que la piste Akliouche sera réactivée, on ne sait jamais. Mais ça va coûter cher », prévient le suiveur du PSG. Le club devrait alors jongler entre budget, règlement et nécessité sportive pour trouver la solution la plus adaptée à court terme. Dans l’immédiat, le PSG devra gérer ses prochains matchs sans Dembélé, en s’appuyant sur ses autres options offensives et sur la profondeur de son effectif. Mais la perspective d’un joker médical semble bien réelle si l’absence de Dembélé venait à perdurer.