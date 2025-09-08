Le Paris Saint-Germain gronde. Après la lourde blessure subie par Ousmane Dembélé lors du rendez-vous face à l’Ukraine, la tension entre le club de la capitale et la Fédération Française de Football atteint un sommet. Entre incompréhensions et révélations inédites sur la gestion médicale en sélection, l’affaire cristallise les inquiétudes et fragilise le lien de confiance entre les deux institutions.

Dembélé blessé : le PSG tape du poing sur la table

Le verdict est tombé comme un coup de massue. Le PSG devra composer sans Dembélé pour au moins six semaines, un coup dur qui s’ajoute à l’absence de Doué officiellement forfait pour le Classico. La goutte de trop pour les dirigeants parisiens, déjà excédés par les pépins à répétition de leurs joueurs lors des rassemblements internationaux.

Le club n’a pas tardé à réagir via un communiqué particulièrement ferme. Les Rouge et Bleu exigent une refonte en profondeur des protocoles médicaux entre le PSG et la Fédération. Un objectif clair : placer la santé des joueurs au cœur de la collaboration, exiger transparence et collaboration sur chaque décision impactant leur disponibilité.

Ce clash intervient à un moment clé de la saison, alors que Paris s’apprête à affronter des poids lourds comme l’Atalanta, Marseille ou Barcelone. Une hémorragie de talents que le PSG digère mal, d’autant que ces blessures pourraient peser lourd dans la course à la Ligue des Champions.

La gestion médicale des Bleus au cœur des critiques

Dans l’entourage parisien, la colère, mais surtout la frustration, domine. Les dirigeants reprochent au staff des Bleus des méthodes jugées bien trop éloignées des pratiques de pointe mises en place au Camp des Loges. Les entraînements en équipe de France n’auraient pas poussé Dembélé « à 100% de ses capacités » selon l’éditorialiste Daniel Riolo, avec des seuils de performance musculaire littéralement plafonnés. Une différence marquée avec le protocole en club, où les données GPS servent de garde-fous stricts sur l’intensité des efforts fournis par chaque joueur.

Côté Paris, la doctrine est claire : si un joueur n’atteint pas son niveau optimal en préparation, il est écarté de la compétition, sans exception. Mais chez les Bleus, Dembélé a été titularisé malgré ces réserves. Un choix médical remis en cause, et aujourd’hui pointé du doigt par les responsables du PSG pour avoir, peut-être, précipité la blessure de leur numéro 10.

Les exigences diffèrent aussi dans la communication. Le PSG insiste sur le fait d’avoir alerté la FFF et transmis, en amont, un dossier médical détaillé déconseillant la titularisation du joueur. Une information capitale selon le club, qui ne décolère pas face à ce qu’il juge être des dysfonctionnements dans la chaîne de décisions côté sélection nationale.

Didier Deschamps sous pression après les révélations

Les déclarations du sélectionneur, évoquant le fameux « risque zéro inexistant », n’ont pas convaincu en interne au PSG. « Le staff médical des Bleus est-il dépassé ? » La question taraude, d’autant que Daniel Riolo a pointé du doigt une faille dans le discours officiel : en l’état, le club parisien soutient avoir prévenu et collaboré pleinement, tandis que l’encadrement des Bleus renvoie la balle sur un prétendu manque d’éléments fournis par Paris.

Le PSG s’active pour éviter un nouveau scénario catastrophe avec ses internationaux encore en lice. La gestion des minutes de jeu et de la récupération de Barcola, Hernandez ou encore Chevalier sera surveillée à la loupe lors des prochains matchs des Bleus, nouvelle source de crispation en perspective pour les dirigeants parisiens.

Un protocole en question pour la suite de la saison

Ce bras de fer inédit oblige la Fédération et le PSG à repenser d’urgence leur coordination médico-sportive. Le PSG réclame un échange plus réactif et transparent pour éviter que de nouveaux incidents ne viennent plomber sa saison.

L’absence prolongée de Dembélé impacte sérieusement les ambitions parisiennes, alors qu’il s’imposait déjà comme l’une des pièces maîtresses de l’attaque avec deux buts et une passe décisive en trois matchs. Sa valeur marchande, battant des records depuis ses débuts, souligne l’importance stratégique du joueur pour le projet parisien.

Touché, Dembélé ne participera donc ni aux prochaines joutes européennes, ni au rendez-vous tant attendu contre Marseille, ni au déplacement brûlant à Barcelone. Son absence s’ajoute à celle de désiré Doué, autre cadre privé des échéances à venir. Le PSG devra resserrer les rangs, dans un contexte tendu où chaque détail de la préparation physique sera scruté, et alors que la santé de ses joueurs devient un enjeu majeur parfois source de conflit direct entre club et sélection.

L’avenir immédiat s’écrira sous haute surveillance. Les attitudes, décisions et protocoles adoptés pour les Barcola, Hernandez et Chevalier trahiront-ils un réel changement de cap ou enterreront-ils définitivement la confiance avec la Fédération ? Une chose est sûre : sur ce dossier explosif, aucun des deux camps n’est prêt à fléchir.