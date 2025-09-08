La performance de Pedri hier contre la Turquie ne fait que confirmer son talent. Le joueur du Barça est encensé pour sa prestation, en particulier par Luis de la Fuente.

Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’Espagne en Turquie (6-0) hier soir, Pedri a une nouvelle fois impressionné tout son monde. Un régal !

De la Fuente regrette son absence au Ballon d’Or

Luis de la Fuente, en conférence de presse, a été questionné sur la possibilité de voir le numéro 8 du Barça remporter un jour le Ballon d’Or, et sa réponse a fusé… «Malheureusement, dans l’histoire, le football n’a pas été juste envers les Espagnols, nous l’avons vu avec Iniesta, Xavi ou Xabi Alonso. Maintenant, nous avons Lamine Yamal et Fabián Ruiz nominés, mais Pedri, Merino, Zubimendi devraient aussi être là… Aujourd’hui, Pedri est le meilleur au monde à son poste, c’est comme ça». Un avis bien tranché, mais que partagent de nombreux observateurs tant Pedri est au top depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison de Liga, le Barcelonais est le milieu réussissant le plus de passes progressives et le plus de courses progressives. A titre de comparaison, son premier rival du Real Madrid, Federico Valverde, en réalise entre deux et trois fois moins !