FC Barcelone : Lamal a démenti sa rupture mais Nicki Nicole s’affiche avec un autre que lui et Mastantuono !

Les dernières semaines ont été agitées autour de Nicki Nicole et Lamine Yamal. Alors que la chanteuse argentine a été vue récemment en compagnie d’Ayrton Costa, joueur de Boca Juniors, les rumeurs d’une romùance entre les deux tourtereaux ont fleuri en Argentine. Selon le très sérieux TyC Sports, ils seraient tout bonnement en couple !

Cette révélation survient au surlendemain du démenti de Yamal au sujet d’une prétendue séparation avec celle même Nicki Nicole, avec qui il aurait entamé une relation depuis cet été. Ce démenti intervient dans un contexte déjà complexe.

La semaine dernière, cette même Nicki Nicole avait été aperçue aux côtés de Franco Mastantuono, ce qui avait déjà alimenté les spéculations sur une possible rupture avec Yamal. Entre les sorties médiatiques et les photos relayées sur les réseaux sociaux, les fans se sont retrouvés face à un véritable casse-tête pour comprendre la situation réelle du couple.

De son côté, Nicki Nicole semble évoluer librement dans sa vie sociale et professionnelle, mais chaque apparition aux côtés d’autres personnalités continue d’alimenter le feu des spéculations.