Invité sur le plateau de l’After lundi soir, le patron du RC Lens Joseph Oughourlian a déballé son sac sur les relations particulières entretenues par la LFP et le PSG et qui fausseraient les équilibres en Ligue 1.

« On sent bien que la LFP ne travaille pas pour la Ligue, elle travaille pour quelques clubs. » Voilà comment Joseph Oughourlian a évoqué les relations entre la Ligue et le PSG hier soir sur le plateau de l’After. Le président du RC Lens, toujours aussi expressif pour défendre les intérêts de son club et plus globalement de tous les français, n’a pas hésité çà mettre les pieds dans le plat et a déballé son ressenti sur le traitement de faveur accordé par l’instance au club de la capitale.

Oughourlian comprend les gros clubs mais…

« Le PSG ? C’est devenu un secret de Polichinelle donc autant affronter ce sujet-là. Les ligues qui ont le plus de succès sont celles qui sont le plus égalitaires, celles qui font face aux gros clubs, comme Javier Tebas en Espagne (…) Chez les gros clubs, il y a toujours la tentation de se demander pourquoi ils jouent le 18e de Ligue 1 alors qu’ils pourraient jouer un match de gala contre Chelsea, le Bayern ou Liverpool. Moi, les gros clubs, je les comprends même si je ne suis pas forcément d’accord avec eux d’un point de vue philosophique. » Les intéressés apprécieront ce nouveau pavé dans la mare…