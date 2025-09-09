Luis Figo tient en haute estime Pedri, le milieu du Barça et de la Roja.

Nouvel ambassadeur de Betfair en Espagne, Luis Figo, qui a porté les maillots du Real et du Barça durant sa carrière, a accordé une interview dans laquelle il a notamment été interrogé sur le joueur actuel du FC Barcelone qu’il recruterait pour le Real Madrid, et vice-versa. Probablement Pedri, du Barça.

Figo fan de Pedri… et de Valverde

« Si je pouvais faire venir un joueur de Barcelone au Real Madrid, je choisirais Pedri», a glissé le Portugais. Qui a ajouté : « Dans le sens inverse, du Real Madrid vers Barcelone, ce serait Fede Valverde. Pedri et lui sont de très grands joueurs, ils ont toujours un rendement très élevé. Ce sont des valeurs sûres et ils sont très importants pour leur équipe. » Un joli compliment.