Fabrizio Romano confirme que le PSG avait fait de Rodrygo sa priorité en cas de départ de Bradley Barcola cet été.

Mercredi soir, Foot Mercato a dévoilé plusieurs transactions estivales n’étant pas allées au bout. L’une d’elles concerne Bradley Barcola. Egalement ciblé par le Bayern Munich avant qu’il ne jette son dévolu sur Luis Diaz, l’ailier du PSG a été dans le viseur de Manchester City. Dans les derniers jours du mercato, quand Savinho a commencé à être courtisé, le club de Pep Guardiola avait de Barcola le remplaçant idéal du Brésilien. Mais celui-ci est finalement resté et les Citizens ne sont jamais passés à l’attaque.

Il était la piste n°1 en cas de départ de Barcola

Mais Fabrizio Romano explique que si ça avait été le cas, le PSG avait tout prévu. Il avait l’intention de prendre contact avec le Real Madrid pour recruter Rodrygo. Pendant l’été, l’attaquant brésilien s’est montré très hésitant concernant son avenir dans la capitale espagnole, où Xabi Alonso ne lui garantissait pas un temps de jeu très élevé. Après une saison 2024-25 frustrante, au cours de laquelle il a pris ombrage de la médiatisation de Kylian Mbappé, Rodrygo a hésité à quitter la Maison Blanche. Il a notamment été courtisé par Tottenham, Liverpool, Chelsea et, donc, le PSG. Avant de décider de rester.

Mais ce n’est peut-être que reculer pour mieux sauter. Depuis le début de la saison, Rodrygo n’a été titulaire qu’une fois en trois journées. S’il devait jouer qu’un tiers du temps, il demandera certainement à partir en 2026. Et le PSG sera encore présent…