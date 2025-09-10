Liverpool aurait l’intention de recruter le défenseur central ivoirien Marc Guéhi en janvier. Ce qui confirme qu’il laissera partir librement Ibrahima Konaté en juin prochain, vraisemblablement au Real Madrid…

Ce mercredi, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur publie deux informations concernant Marc Guéhi. La première, c’est que le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours intéressés par le défenseur central ivoirien, qui joue à Crystal Palace. La deuxième, c’est que Liverpool est le plus décidé sur ce dossier, les Reds étant même décidés à le recruter en janvier. Ils voulaient déjà l’attirer dès cette intersaison mais les tenants de la Cup ont repoussé leur offre.

Si Guéhi arrive à Liverpool, Konaté partira

Si Liverpool parvient à mettre la main sur Guéhi, cela entraînera très certainement le départ d’Ibrahima Konaté. En fin de contrat en juin prochain, le Français a repoussé les propositions de prolongation de sa direction. Il est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Il existait encore un espoir de le voir rester à Liverpool, mais avec l’arrivée de Guéhi, celle-ci disparaîtrait. Car, dans l’axe, Virgil van Dijk est indéboulonnable alors que la recrue italienne Giovanni Leoni (18 ans) piaffe d’impatience sur le banc.

Cette arrivée programmée de Guéhi envoie de facto Konaté au Real Madrid. Reste à savoir quand. Le LFC vendra-t-il son défenseur français en janvier histoire de récupérer une petite indemnité ou le laissera-t-il aller au bout de son contrat ?