170 M€ au Real Madrid pour se relancer, le FC Barcelone a fixé un objectif au 28 septembre

Dans la revue de presse espagnole du jour, il est question des efforts financiers du Real Madrid pour renforcer sa défense cet été et de la volonté du FC Barcelone de retrouver au plus vite le Camp Nou.

Marca : « Je suis très heureux avec Xabi »

Aurélien Tchouaméni a accordé une longue interview à Marca dans laquelle le milieu français a été interrogé sur sa relation avec son nouvel entraîneur, Xabi Alonso, qui ne comptait pas forcément sur lui au début de la saison.

AS : une défense en or

AS a fait les calculs : le Real Madrid aligne une défense à 170 M€ entre Alexander-Arnold, Militao, Huijsen et Carreras. Il fallait consolider l’arrière-garde après une dernière saison très compliquée à ce niveau et c’est chose faite puisque les Merengue n’ont encaissé qu’un but en trois matches de Liga.

Sport : le grand changement de Joan Garcia

Sport explique que le nouveau gardien du FC Barcelone a tout changé cet été, au moment de quitter l’Espanyol. Il a changé de jeu, de maison et même… de chien ! Et ça lui réussit car il a été impressionnant, notamment sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1).

Mundo Deportivo : Camp Nou, objectif 28 septembre

C’est officiel, le Barça recevra Valence au stade Johan-Cruyff dimanche. Ce devrait aussi être le cas pour Getafe le 21. L’idée serait de retrouver le Camp Nou pour le match contre la Real Sociedad le 28 septembre.