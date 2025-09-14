Au Parc des Princes, Presnel Kimpembe a fait ses adieux au public du PSG, non sans émotion.

La soirée de dimanche au Parc des Princes ne s’est pas arrêtée à la victoire du PSG face à Lens (2-0). Après le coup de sifflet final, une autre émotion s’est emparée du stade : celle des adieux de Presnel Kimpembe, désormais joueur du Qatar SC.

Une haie d’honneur formée par ses anciens coéquipiers et plusieurs salariés du club a accueilli le défenseur de 30 ans, Parisien de naissance et formé au club. Sous les applaudissements nourris du public, Kimpembe a reçu des mains de Nasser Al-Khelaïfi un trophée spécial, symbole de son parcours au PSG.

« J’ai bagarré pendant toutes ces années »

Ému au point de laisser couler quelques larmes, il a pris le micro pour adresser ses derniers mots au Parc. « Ce n’est pas facile pour moi aujourd’hui, mais je voulais vous dire à tous, merci pour toutes les émotions que vous m’avez apportées au sein de ce club. Les valeurs que vous m’avez inculquées: le respect… J’ai passé des années de folie avec vous. C’est un honneur pour moi d’être là ce soir. Je dirais même que c’est une victoire parce que je me suis bagarré toutes ces années. J’ai ma famille qui est présente ici aujourd’hui. Je suis très fier d’avoir porté ce maillot, d’avoir respecté ses valeurs, ses couleurs. Je suis aussi très fier de vous avoir tous rendu heureux, en particulier ma famille et surtout ma mère ».

Le Parc des Princes s’est également paré de messages à la gloire de Presnel Kimpembe. Sur plusieurs banderoles, les supporters ont salué « Ta mentalité, ton humilité et ton respect symbolisent tes 22 ans de fidélité. Tu nous as si bien représenté. Merci Presko », ou encore célébré « Merci Presko, l’enfant de Paris devenu légende ». Autant d’hommages appuyés qui ont rappelé combien le défenseur incarne l’histoire récente du club.