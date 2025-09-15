Face au RC Lens (2-0) dimanche, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a suivi la première période des tribunes avant de descendre au bord du terrain pour la seconde.

Petite surprise, dimanche au Parc des Princes : ce n’est pas Luis Enrique qui était au bord de la pelouse lors de la première période contre le RC Lens (2-0). Ce sont ses adjoints qui donnaient leurs instructions aux joueurs. L’Espagnol, lui, était dans les tribunes. Il n’était pourtant pas suspendu. Et sa blessure à l’épaule ne l’empêchait pas non plus d’officier sur la pelouse, preuve en est qu’en seconde période, il était de retour à sa place de prédilection.

« Je peux tout contrôler »

Si Luis Enrique a suivi la première période des tribunes, c’était tout simplement pour mieux voir son équipe. Ce n’est pas la première fois que l’ancien attaquant prend de la hauteur. Marca explique que dès ses premiers pas dans la métier, au Celta Vigo, il avait eu l’idée de suivre les entraînements depuis la petite montagne située à côté du centre, avant d’y installer un échafaudage. L’expérience de dimanche a beaucoup plu à l’entraîneur du PSG, qui a expliqué qu’il allait la renouveler régulièrement.

« Mon personnel d’entraîneurs et moi essayons d’améliorer nos performances depuis longtemps. J’ai souvent vu des coachs de rugby suivre les matchs avec une perspective très différente. J’aime l’opportunité de chercher cette amélioration. J’avais envie de suivre la première mi-temps depuis les tribunes et c’est magnifique. C’est différent. Je peux tout contrôler. C’est une option intéressante que j’utiliserai à l’avenir. Après, vous pouvez parler parfaitement à la mi-temps car vous pouvez clairement voir qui a bien joué sur le terrain. Nous avons beaucoup d’informations directes. En ce sens, c’est très positif. »