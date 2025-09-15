PSG : Kvaratskhelia et un autre blessé déjà de retour contre l’OM ?

Le Paris Saint-Germain s’est imposé dimanche contre le RC Lens (2-0) au Parc des Princes, mais la rencontre a laissé des traces. Notamment sur Lucas Beraldo, dont les derniers examens sont toutefois plutôt rassurants.

Plus de peur que de mal pour Lucas Beraldo ? Le jeune défenseur brésilien de 21 ans a quitté le terrain sur civière, visiblement très affecté, les mains sur la tête, semant l’inquiétude dans le camp du PSG déjà privé de plusieurs cadres blessés.

Heureusement, les examens passés dans la soirée ont apporté une première bonne nouvelle. Selon Le Parisien, Beraldo souffre d’une entorse de la cheville sans atteinte ligamentaire, ce qui lui permet d’éviter une blessure grave et une absence prolongée. Le jeune Brésilien devra toutefois déclarer forfait pour le déplacement face à l’Atalanta Bergame mercredi en Ligue des Champions, privant le PSG d’une option défensive précieuse pour ce match crucial.

Un retour lors du Classico ce dimanche à Marseille (20h45) ne serait pas totalement exclu. La prudence sera de mise pour Beraldo, afin d’éviter toute récidive et de préserver son intégrité pour les échéances européennes et nationales à venir.

Par aileurs, Foot Mercato affirme que Khvicha Kvaratskhelia ne souffre finalement d’aucune blessure grave. L’international géorgien, pièce maîtresse de l’attaque du PSG, sera bien présent pour le choc face à l’Atalanta.