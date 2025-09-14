Les réactions des coachs Luis Enrique et Pierre Sage après la victoire du PSG face au RC Lens.

Au Parc des Princes, la soirée aurait pu être entièrement joyeuse pour le PSG. Les Parisiens ont dominé Lens (2-0), mais derrière, Luis Enrique a laissé transparaître une pointe d’inquiétude avec les blessures de Kvaratskhelia, Lee et Beraldo, trois coups durs avant le retour de la Ligue des champions.

Une victoire pour Kimpembe

En conférence de presse, le coach parisien a d’abord tenu à rappeler la dimension symbolique de ce succès : « En premier lieu, c’était un match spécial après une trêve internationale et en même temps on en a profité pour donner cette victoire à Presko (Kimpembe). On lui dédie cette victoire. Ça a été un joueur incroyable. »

Satisfait de l’attitude de ses hommes, le coach espagnol a toutefois regretté que les blessures viennent troubler son plan de bataille : « Je pense qu’on a mérité la victoire. Ça a été compliqué car on a dû faire des changements à cause des blessures, et ça a été difficile dans un premier temps. On a dû s’adapter à ce qu’il s’est passé sur le terrain. »

Kvaratskhelia, Lee et Beraldo dans l’attente

À propos des indisponibilités de Kvaratskhelia, Lee et Beraldo, le technicien reste prudent : « Je ne sais pas, on doit attendre les résultats des examens que va réaliser le staff. Je n’ai pas encore d’informations. » À quelques jours de la C1, l’inquiétude grandit : « La compétition que tout le monde aime, la Ligue des champions, arrive. C’est un moment un peu difficile pour nous car il y a des blessés. Il faut attendre pour voir les résultats des examens des trois joueurs. (…) Il faut accepter cette situation, c’est le football de haut niveau. On a préparé le match d’une manière. Il faut faire un Tetris pour répartir les minutes aux joueurs et voir dans la globalité. »

Le message est clair : Paris doit serrer les dents en attendant mercredi. « On veut de nouveau donner de la joie à nos supporters en Ligue des champions. J’espère que mercredi sera un joli jour. »

Pierre Sage refuse de polémiquer sur le penalty non sifflé

Si Paris a géré, Lens n’a jamais semblé en mesure de faire vaciller le champion d’Europe malgré quelques occasion. Un constat que Pierre Sage, coach artésien, n’a pas nié après la rencontre : « Il y a la frustration de ne pas avoir rivalisé dans le résultat, en manquant les différents virages qu’on aurait pu prendre dans ce match : ouvrir la marque, revenir au score ou réduire l’écart à la fin. (…) Mais aujourd’hui, il y a aussi la conscience qu’on a fait un match pour exister dans ce contexte-là. »

Un constat lucide, mais qui laisse un goût amer : « Malgré tout, la première partie de la réponse fait qu’on est un peu déçus, parce qu’on se retrouve toujours confrontés à la même réalité. » Le manque d’efficacité offensive continue donc de hanter les Sang et Or : « Oui, mais dans tous les cas, on se crée des situations, et on va continuer à s’en créer. Maintenant, il faut qu’on parvienne à marquer plus de buts. On en a déjà inscrit cinq en quatre matchs, donc il faut qu’on réussisse à améliorer cette moyenne. »

Et même sur l’action litigieuse impliquant Thauvin, Sage refuse de se cacher derrière l’arbitrage : « Je ne sais pas. De toute manière, vous connaissez ma position par rapport à ça : si l’arbitre a pris cette décision, c’est que c’était la bonne. »

Propos rapportés par Le Parisien et Lensois.com.