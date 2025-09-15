Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 4e journée de Ligue 1 disputée tout au long du week-end. L’Olympique de Marseille a fait forte impression.

La saison de l’OM est enfin lancée. Avec toutes ses recrues, le club phocéen, a roulé sur le FC Lorient ce vendredi à l’Orage Vélodrome en ouverture de la 4e journée de Ligue 1 (4-0). Pas moins de quatre joueurs marseillais figurent ainsi dans l’équipe type de L’Équipe : Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia et Mason Greenwood.

Vainqueur du RC Lens hier au Parc des Princes (2-0) malgré trois nouveaux blessés, le PSG a pu se reposer sur Bradley Barcola, auteur d’un doublé salvateur contre les Sang et Or. Le Parisien hérite de la note de 8 et sera le plus grand danger de son équipe dimanche à Marseille.

Enfin, la victoire de l’OGC Nice devant le FC Nantes (1-0) samedi à l’Allianz Riviera a mis en avant le coach Frack Haise mais aussi le milieu défensif belge Charles Vanhoutte, qui a dépareillé dans l’avant-dernière passe avant un tir.