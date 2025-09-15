RC Lens : les ultras invités à chauffer les joueurs avant le derby !

Ca devient petit à petit une tradition dans le football français avant les matches importantes : les supporters du RC Lens pourront assister au dernier entraînement avant le derby.

Le Racing Club de Lens enchaîne les chocs en cette mi-septembre ! Six jours après s’être déplacé à Paris, il accueillera samedi soir le LOSC pour le match le plus important de sa saison. Et le plus attendu par les supporters. Et histoire que tout le monde comprenne bien qu’on ne rigole pas avec le derby, le club a annoncé que la dernière séance d’entraînement, vendredi après-midi, sera ouverte au public !

Seules 4.000 places sont disponibles

Celle-ci aura lieu au stade François-Blin d’Avion, juste à côté de La Gaillette. Seules 4.000 places seront disponibles, les supporters désireux d’y assister doivent donc prendre un billet sur le site officiel du Racing. Les portes du stade seront ouvertes à 16h, la séance démarrera aux alentours de 17h. Une belle occasion pour les ultras de chauffer les Sang et Or avant le choc tant attendu.

Pour rappel, le RC Lens n’a plus battu le LOSC depuis 2022. Il reste sur trois défaites d’affilée et six matches sans victoire.