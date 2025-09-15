Les supporters du RC Lens ont décidé de quitter le Parc des Princes, dimanche, à la mi-temps du match contre le PSG en raison de violences policières.

Le parcage lensois a été particulièrement animé, dimanche, lors de PSG-RCL (2-0). Durant toute la première période, seule la partie supérieure a été pleine, la faute à des fouilles ayant duré trop longtemps, ce qui a empêché environ 300 supporters d’assister à la rencontre. Et puis, à la pause, les 700 autres présents ont décidé de quitter l’enceinte pour protester contre les violences policières.

« Certains ont fini blessé, en sang, frappés par des coups aussi absurdes que brutaux «

Ce lundi, sur ICI Nord, plusieurs supporters lensois ont témoigné. Et leur récit est aussi navrant qu’inquiétant ! L’un d’entre eux a expliqué avoir vu des policiers « limite attraper par le col » des Sang et Or et les « sortir bientôt comme des terroristes, c’est choquant de voir ça ». Un autre ajoute : « On avait vraiment l’impression d’être traité comme des voyous ». Les Red Tigers, eux, ont publié un communiqué pour expliquer que la « BRAV-M est intervenue » et que « certains ont fini blessé, en sang, frappés par des coups aussi absurdes que brutaux « .

Contacté par la radio, la direction parisienne a expliqué que les supporters du Racing n’avaient pas subi un traitement différent des autres, que les fouilles n’avaient pas été plus poussées que d’habitude. Mais vu la réaction des Sang et Or, pas réputés pour être les plus belliqueux du pays, on peut en douter !