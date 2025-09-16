PSG Mercato : un nom déjà lâché pour janvier, c’est un immense crack ! 
PSG Mercato : un nom déjà lâché pour janvier, c’est un immense crack ! 

Maghnes Akliouche (AS Monaco)
Bastien Aubert
16 septembre 2025

Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, n’a pas caché son intérêt pour Maghnes Akliouche (AS Monaco, 23 ans) lors d’une récente intervention sur RMC Sport, laissant entrevoir un futur transfert potentiel au mercato.

🟧 Piste crédible

Le PSG ne cache même plus son intérêt pour Maghnes Akliouche. Hier soir, sur RMC Sport,
Jérôme Rothen a évoqué le jeune crack de l’AS Monaco comme possible recrue en janvier 2026 lorsque Luis Campos, un sourire aux lèvres, a révélé : « Tu sais que je viens de recevoir un message d’Akliouche. Il nous écoute et il m’a dit : ‘Ah oui, il parle de moi en fait’ ». 

Le directeur sportif du PSG faisait auparavant référence à sa volonté de recruter de jeunes talents français si l’occasion se présentait. Akliouche, sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2028, reste donc dans le viseur du PSG. L’international français a choisi de poursuivre sa progression en Principauté cet été, privilégiant le temps de jeu pour maximiser ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Bleus. 

Mais l’avenir reste ouvert : que ce soit lors du mercato hivernal ou l’été prochain, le milieu offensif de 23 ans pourrait céder aux sirènes d’un club comme le PSG. Avec Luis Enrique à sa tête, reconnu pour faire grandir les talents français, le club de la capitale représente une option particulièrement séduisante pour l’ailier monégasque.

