OM : coup dur, Nayef Aguerd forfait contre le Real Madrid
PSG – RC Lens : ce serait grave pour un joueur parisien blessé ! 

Lucas Beraldo (PSG)
Bastien Aubert
15 septembre 2025

À l’issue du succès (2-0) face à Lens, Lucas Hernandez n’a pas esquivé les sujets brûlants autour des blessures frappant le Paris Saint-Germain. L’enchaînement des matchs s’annonce intense pour les Parisiens, contraints de composer entre gestion d’effectif et état de forme après la trêve internationale. Cela semble sérieux pour Lucas Beraldo.

Premières réactions après un match au rythme soutenu

À chaud, le défenseur du PSG a dressé un constat sans détour : “On sait que ce n’est jamais simple de retrouver le rythme après la sélection. Cette semaine est chargée, entre le match d’aujourd’hui, celui de mercredi puis le Clasico de dimanche.” Hernandez insiste sur l’importance de prendre des “bonnes sensations” malgré ces coups durs. Paris, solide collectivement contre Lens, mesure toutefois le prix de ce succès : plusieurs alertes physiques au sein du groupe, alors que la saison entre dans le vif du sujet.

Dans ce contexte, l’exigence de la compétition nécessite une adaptation rapide, où chaque absence peut bouleverser la préparation des prochaines échéances. Pour comprendre ce qui inquiète, passage en revue du bilan santé post-match.

Beraldo, Lee Kang-In, Kvaratskhelia : état des lieux des blessures

  • Khvicha Kvaratskhelia a suscité la première interrogation du staff : touché à la cheville après un tacle en première période, l’ailier géorgien a dû serrer les dents. Son état n’apparaît pas critique, même si la prudence reste de mise. Arrivé au mercato d’hiver, il doit confirmer après une entame contrastée. Pour tout savoir sur son intégration, retrouvez les détails sur la visite médicale et les débuts de Khvicha Kvaratskhelia au PSG.
  • Lee Kang-In a également ressenti une gêne, mais Hernandez s’est voulu rassurant, parlant d’une blessure “pas trop grave” selon les premiers signes visibles après le match. Le Sud-Coréen devrait donc rapidement réintégrer l’effectif et poursuivre sa montée en puissance.
  • Le cas Beraldo est, lui, plus préoccupant. “Le plus grave c’est Beraldo. On va voir, je ne sais pas ce qu’il a”, confiait Hernandez, traduisant une inquiétude palpable. L’absence prolongée du défenseur central pèserait lourd, tant il s’est rapidement imposé depuis son arrivée.

L’enchaînement des compétitions va forcer le staff médical à accélérer les diagnostics, pour éviter toute perte longue durée d’éléments clés. Pour suivre en temps réel l’évolution du dossier Kvaratskhelia, consultez les dernières infos sur l’actualité du joueur.

Enchaînement de matches : défi pour le groupe parisien

“On a besoin de tout le monde, car la saison va être longue”, résume Lucas Hernandez, lucide sur l’importance d’une profondeur d’effectif solide. Les prochains jours seront décisifs : après cette victoire précieuse, Paris aura peu de répit avant un rendez-vous mercredi et le très attendu Clasico dimanche.

Dans ce scénario, la récupération physique et la gestion de la fatigue deviennent décisives. L’équipe technique va devoir jongler habilement, tirer parti du banc et s’assurer que chaque international revienne rapidement à 100%. Le PSG compte sur le retour de ses cadres et la progression de ses nouveaux talents pour rester performant sur tous les tableaux.

Pour mieux appréhender les enjeux du recrutement parisien autour de Kvaratskhelia, n’hésitez pas à découvrir les révélations du président de Naples sur le transfert de Kvaratskhelia.

Le PSG aborde une séquence charnière de sa saison. Pour ne pas subir les conséquences des blessures, chaque minute va compter et l’union du groupe autour d’un objectif commun sera plus que jamais la clé.

