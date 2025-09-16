Annoncé sur le départ cet été, Fermin Lopez a tenu à clarifier sa situation.

Cet été, il a longtemps été question d’un départ de Fermin Lopez au FC Barcelone. Le jeune milieu offensif espagnol a notamment été annoncé du côté de Chelsea. Mais le joueur, très apprécié d’Hansi Flick, est resté, et il vient d’honorer sa titularisation lors de la large victoire du Barça contre Valence (6-0) en réalisant un joli doublé.

Fermin n’a jamais voulu quitter le Barça

Après le coup de sifflet final, Fermin est revenu sur son Mercato et il a expliqué qu’il n’avait jamais été question de quitter le club blaugrana. «Je n’ai jamais eu de doutes quant au fait de rester à Barcelone, a-t-il soutenu. Il y a eu des spéculations, mais au final, j’ai toujours voulu rester ici. Et je me battrai pour y rester encore de nombreuses années !». Voici qui est très clair.