Décédé mardi lors d’un match de vétéran à l’âge de 41 ans, Dejan Milovanovic a laissé des regrets au RC Lens, où il n’a pas réussi à s’imposer. Son ancien entraîneur, Jean-Guy Wallemme, a parlé de lui.

La triste nouvelle est tombée mardi : milieu offensif du RC Lens entre 2008 et 2013, où il n’a pas réussi à s’imposer, Dejan Milovanovic est décédé à l’âge de 41 ans lors d’un match de vétérans. Victime d’une crise cardiaque, il n’a pas réussi à être ranimé. Ce mercredi, Le Parisien a contacté Jean-Guy Wallemme, qui a été son entraîneur chez les Sang et Or. L’ancien défenseur estime que le Serbe est arrivé à une mauvaise période en Artois, lors de la relégation en Ligue 2, et qu’il aurait pu exploser si le Racing avait évolué un étage au-dessus.

« Il se serait peut-être imposé plus rapidement en Ligue 1 »

« C’est difficile de parler au passé quand c’est comme ça… C’était un footballeur, un joueur de ballon, qui avait une qualité de coup franc et de frappe lointaine. La Ligue 2 était âpre et, au milieu, on avait besoin de joueurs costauds. Je pense que la période n’était pas propice à ce qu’il puisse montrer toutes ses qualités. Il se serait peut-être imposé plus rapidement en Ligue 1. C’était un garçon très poli, mais limite trop taiseux, notamment à cause de la barrière de la langue. Il était assez discret et essayait de trouver des repères. »

En trois saisons complètes à Lens avant d’être prêté à son ancien club, l’Etoile Rouge de Belgrade, puis à Panionios, Dejan Milovanovic n’a joué que 47 matches, inscrivant 2 petits buts et délivrant 4 passes décisives…