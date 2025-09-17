FC Barcelone : Flick donne le ton pour Newcastle et fait une annonce inquiétante pour Yamal
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : le club passe à l’attaque après les violences sur ses supporters au Parc

Les supporters du RC Lens présents au Parc des Princes dimanche.
Raphaël Nouet
17 septembre 2025

Le RC Lens vient de publier un communiqué dans lequel il fustige les violences policières s’étant produites au Parc des Princes dimanche à l’encontre de ses supporters.

Le RC Lens aura mis trois jours à recueillir les témoignages des fans ayant fait le déplacement à Paris dimanche mais maintenant que c’est fait, il passe à l’attaque ! Dans un communiqué qui vient d’être publié, le club artésien regrette qu’une partie du millier de supporters s’étant présenté au Parc des Princes ait subi des violences policières. Trois cents ont été bloqués avant leur entrée dans le parcage, les sept cents autres ont décidé de quitter l’enceinte dès la pause en signe de solidarité.

Un communiqué musclé contre les forces de l’ordre

Dans son communiqué, le RCL explique : « À la suite des incidents survenus lors du déplacement au Parc des Princes à l’occasion de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au Racing Club de Lens, le club tient à exprimer sa profonde préoccupation quant aux conditions d’accueil réservées aux supporters de football. Le club souhaite rappeler que si un dispositif sécuritaire renforcé avait été évoqué oralement en réunion préparatoire de match, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune officialisation ni transmission claire par les autorités parisiennes. Il n’a, à ce titre, jamais été intégré aux comptes rendus partagés avec les parties concernées, ce qui a contribué à créer confusion, tension et sentiment d’injustice chez les supporters lensois. »

« Le Racing Club de Lens milite avec constance pour que les déplacements de supporters soient organisés dans des conditions respectueuses, claires et uniformes. Il est impératif que les principes du « référentiel parcours visiteur », adopté par les instances nationales, soient scrupuleusement respectés partout sur le territoire. Ce cadre prévoit notamment des zones de filtrage et de palpation clairement identifiées et adaptées, dans le but de garantir un accueil sécurisé mais aussi digne pour les supporters en déplacement. Le club appelle donc à une meilleure coordination entre les acteurs concernés – clubs, autorités locales et nationales – pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Le respect des supporters et la préservation d’un climat apaisé dans les stades passent par des règles claires, appliquées de façon cohérente, et par un dialogue constant. Le Racing Club de Lens continuera à œuvrer dans ce sens, dans l’intérêt de ses supporters et du football dans son ensemble.

Ligue 1RC Lens
#A la une

Les plus lus

Luis Enrique lors du match entre le PSG et le RC Lens.
Ligue des champions...

PSG – Atalanta : les compos sont tombées, Kvaratskhelia en sera !

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi discutant avec l'arbitre du match entre le Real Madrid et l'OM.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG repart en conquête, l’OM se sent floué, le RC Lens en deuil

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match sur la pelouse du Rayo Vallecano.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick donne le ton pour Newcastle et fait une annonce inquiétante pour Yamal

Par Raphaël Nouet
Les supporters du RC Lens présents au Parc des Princes dimanche.
Ligue 1...

RC Lens : le club passe à l’attaque après les violences sur ses supporters au Parc

Par Raphaël Nouet
Trent Alexander-Arnold au moment de sa blessure, lors de Real Madrid-OM.
Liga...

Real Madrid : le verdict est tombé pour Alexander-Arnold, il est terrible

Par Raphaël Nouet
Les supporters du PSG lors du match face au RC Lens.
Ligue des champions...

PSG – Atalanta : il y a eu de la casse dans la capitale !

Par Raphaël Nouet
Dejan Milovanovic lors d'un match amical entre Boulogne et le RC Lens, en juillet 2009.
Ligue 1...

RC Lens : Wallemme affiche un grand regret concernant Milovanovic

Par Raphaël Nouet
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Luis Enrique lors de Toulouse-PSG.
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique vise un joueur du FC Barcelone et une cible du Real Madrid !

Par Raphaël Nouet
Des supporters du FC Nantes brandissant le maillot d'Emiliano Sala.
FC Nantes...

FC Nantes : nouveau rebondissement dans l’affaire Sala

Par Raphaël Nouet
Quentin Merlin et Valentin Rongier le jour de leur présentation au Stade Rennais.
FC Nantes...

Le Stade Rennais provoque le FC Nantes avec Merlin et Rongier avant le derby

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs de l'ASSE après leur victoire à Clermont samedi dernier.
ASSE...

ASSE : les vidéos de la séance de dédicaces des Verts

Par Raphaël Nouet
Le Ballon d'Or 2004, remporté par Andriy Shevchenko.
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone : le Qatar influence l’élection du Ballon d’Or !

Par Raphaël Nouet
Gianluigi Donnarumma en conférence de presse avant l'entrée en lice de Manchester City en Champions League.
Mercato...

PSG Mercato : Donnarumma réécrit déjà l’histoire de son départ !

Par Raphaël Nouet
Bengous frappé par la police espagnole : Son témoignage choc !
Ligue des champions...

Bengous frappé par la police espagnole : Son témoignage choc !

Par Louis Chrestian
OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !
Ligue 1...

OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !

Par Louis Chrestian
PSG – Atalanta : les compositions sans Kvaratskhelia !
Ligue des champions...

PSG – Atalanta : les compositions sans Kvaratskhelia !

Par Louis Chrestian
ASSE : Lucas Stassin, parti pour s’inscrire dans la durée chez les Verts ?
ASSE...

ASSE : Lucas Stassin, parti pour s’inscrire dans la durée chez les Verts ?

Par Louis Chrestian
PSG : le groupe officiel pour la LDC avec Kvaratskhelia
Ligue des champions...

PSG : le groupe officiel pour la LDC avec Kvaratskhelia

Par Louis Chrestian
RC Lens en deuil : Dejan Milovanović décédé à 41 ans
RC Lens...

RC Lens en deuil : Dejan Milovanović décédé à 41 ans

Par Louis Chrestian
OM – PSG : l’arbitre du match fait polémique avant le coup d’envoi !
Ligue 1...

OM – PSG : l’arbitre du match fait polémique avant le coup d’envoi !

Par Louis Chrestian
Nantes – Rennes : le coup de gueule du SRFC après l’interdiction de ses supporters !
FC Nantes...

Nantes – Rennes : le coup de gueule du SRFC après l’interdiction de ses supporters !

Par Louis Chrestian
Mehdi Benatia allume la mèche avant le Classico face au PSG !
OM...

Mehdi Benatia allume la mèche avant le Classico face au PSG !

Par Louis Chrestian
La recrue inattendue de Reims qui pourrait faire mal à l’ASSE !
ASSE...

La recrue inattendue de Reims qui pourrait faire mal à l’ASSE !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet