Le RC Lens vient de publier un communiqué dans lequel il fustige les violences policières s’étant produites au Parc des Princes dimanche à l’encontre de ses supporters.

Le RC Lens aura mis trois jours à recueillir les témoignages des fans ayant fait le déplacement à Paris dimanche mais maintenant que c’est fait, il passe à l’attaque ! Dans un communiqué qui vient d’être publié, le club artésien regrette qu’une partie du millier de supporters s’étant présenté au Parc des Princes ait subi des violences policières. Trois cents ont été bloqués avant leur entrée dans le parcage, les sept cents autres ont décidé de quitter l’enceinte dès la pause en signe de solidarité.

Un communiqué musclé contre les forces de l’ordre

Dans son communiqué, le RCL explique : « À la suite des incidents survenus lors du déplacement au Parc des Princes à l’occasion de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au Racing Club de Lens, le club tient à exprimer sa profonde préoccupation quant aux conditions d’accueil réservées aux supporters de football. Le club souhaite rappeler que si un dispositif sécuritaire renforcé avait été évoqué oralement en réunion préparatoire de match, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune officialisation ni transmission claire par les autorités parisiennes. Il n’a, à ce titre, jamais été intégré aux comptes rendus partagés avec les parties concernées, ce qui a contribué à créer confusion, tension et sentiment d’injustice chez les supporters lensois. »

« Le Racing Club de Lens milite avec constance pour que les déplacements de supporters soient organisés dans des conditions respectueuses, claires et uniformes. Il est impératif que les principes du « référentiel parcours visiteur », adopté par les instances nationales, soient scrupuleusement respectés partout sur le territoire. Ce cadre prévoit notamment des zones de filtrage et de palpation clairement identifiées et adaptées, dans le but de garantir un accueil sécurisé mais aussi digne pour les supporters en déplacement. Le club appelle donc à une meilleure coordination entre les acteurs concernés – clubs, autorités locales et nationales – pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Le respect des supporters et la préservation d’un climat apaisé dans les stades passent par des règles claires, appliquées de façon cohérente, et par un dialogue constant. Le Racing Club de Lens continuera à œuvrer dans ce sens, dans l’intérêt de ses supporters et du football dans son ensemble.