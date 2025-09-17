L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, était présent en conférence de presse en ce début de soirée, à la veille de l’entrée en lice de son équipe en Champions League sur la pelouse de Newcastle.

Confiant mais méfiant face à Newcastle

« Il est toujours important de bien commencer, mais nous savons que ce ne sera pas facile. Nous devons jouer à notre meilleur niveau. Nous n’avons pas plus de pression, c’est toujours pareil. Nous voulons travailler très dur, jouer à notre meilleur niveau en Ligue des champions. Il est important de garder l’équipe unie, c’est un très long chemin. Newcastle est une équipe avec beaucoup d’intensité, ce sera un match difficile, mais pour nous, il est important d’avoir confiance, nous pensons toujours positivement. Newcastle est une excellente équipe, avec de l’intensité et ils sont attentifs aux deuxièmes actions. Eddie Howe est un excellent entraîneur et a fait un excellent travail. »

La jeunesse de son équipe, une force

« On a une équipe jeune mais aussi des joueurs expérimentés, en particuliers les joueurs espagnols, ils savent comment jouer sous pression. La saison dernière, on a fait beaucoup de remontées et ça montre notre force mentale, on est confiant avec le ballon mais il faut l’être dès le début »

Raphinha, un joueur indispensable

« Raphinha est un joueur clé de notre système, comme vous l’avez vu avec sa faim en deuxième mi-temps l’autre jour. »

Yamal pourrait aussi être absent dimanche !

« Bien sûr que Lamine est une absence importante, peut-être qu’il ne sera pas disponible dimanche non plus. Je ne sais pas quand on pourra compter sur Lamine, mais il ne faut pas lui mettre la pression. Il faut qu’il soit de retour à 100 %, pas à 80 %. Il est jeune et il faut prendre soin de lui. »

Les premiers pas de Bardghji

« Je ne le connaissais pas très bien. J’ai regardé quelques matchs. J’ai été surpris par sa progression. Je suis content de lui et on verra comment il évolue. Il a un gros potentiel de progression. Je suis très content de lui. »