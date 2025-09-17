Trois supporters du RC Lens victimes de violences policières au Parc des Princes dimanche ont déposé plainte. Les Red Tigers, eux, songent à saison la Défenseure des droits pour ouvrir une enquête.

En ce début de soirée, le RC Lens réagit comme un seul homme après les incidents survenus au Parc des Princes dimanche. Le club a commencé par publier un communiqué réclamant davantage de respect pour ses supporters. Un millier d’entre eux avait fait le déplacement dans la capitale, seulement 700 sont rentrés, les autres ayant des problèmes avec les forces de l’ordre. A la mi-temps, en signe de protestation, tout le monde a fini par quitter l’enceinte parisienne.

La Défenseure des droits saisie ?

Après le Racing, ce sont les supporters eux-mêmes qui contre-attaquent. La Voix du Nord annonce que trois d’entre eux ont porté plainte. Et que les Red Tigers songent à saisir la Défenseure des droits pour ouvrir une enquête. Ce serait une grande première dans le football français. Mais cela se justifie : selon plusieurs témoins, un supporter a perdu connaissance après avoir reçu un coup de matraque à la tête (il a d’ailleurs dû être recousu). Les forces de l’ordre sont visés mais aussi un agent de sécurité du Parc.

Au total, 13 supporters lensois ont été blessés. L’origine de cette violence serait un refus du convoi artésien de se soumettre à un contrôle policier dès leur descente du bus, soit en dehors de la zone de palpation. Le préfet de police, Laurent Nunez, a déclaré assumer « totalement les décisions prises ». Selon son service communication, les fouilles à la descente du bus avaient pour but « de retirer les éventuels objets dangereux et fumigènes » et le dispositif déployé n’avait rien d’inhabituel.