Newcastle – FC Barcelone : Rashford a fait taire Saint-James’ Park et les critiques, son superbe doublé en vidéo

Newcastle – FC Barcelone : Rashford a fait taire Saint-James’ Park et les critiques, son superbe doublé en vidéo
Laurent Hess
18 septembre 2025

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le FC Barcelone s’est imposé à Newcastle grâce à un doublé de Marcus Rashford (2-1).

Pour le retour de la Ligue des champions à Saint-James Park, les supporters de Newcastle ont proposé un magnifique tifo ce soir à l’entrée des Magpies sur la pelouse, pour recevoir le FC Barcelone. Un tifo qui s’est répandu sur tout le stade, avec les initiales du NUFC et les quatre tribunes aux couleurs de la Black and White Army. Du grand art !

Joan Garcia a encore brillé, un Barça longtemps peu inspiré sans Lamine Yamal

Et sur le terrain, Newcastle a imprimé d’entrée un gros rythme, avec un pressing efficace qui a étouffé le Barça, privé de Lamine Yamal. Après une grosse entame anglaise dans l’intensité, le Barça a réussi à reprendre le contrôle du jeu après vingt minutes mais ce sont les Magpies qui ont eu la meilleure occasion, Barnes obligeant Joan Garcia à un sauvetage du pied droit. Brouillon dans les vingt derniers mètres, sans inspiration à l’image de Fermin Lopez, décevant, le Barça a encore subi au retour des vestiaires, mais c’est Marcus Rashford qui a trouvé la faille sur une contre-attaque catalane emmenée par Raphinha. A la réception d’un centre de Jules Koundé, Rashford a trompé Pope en décroisant sa tête. Et l’ancien joueur du MU a signé un doublé quelques minutes plus tard d’un missile du droit, avec l’aide de la barre. Un coup de canon ! Malgré la réduction du score de Gordon dans le temps additionnel, ce joli doublé devrait faire taire les critiques sur le début de saison de l’attaquant anglais. Qui lance bien le Barça dans sa campagne européenne.

FC BarceloneLigue des champions
