OM – PSG : le jour où tout a basculé entre Longoria et al-Khelaïfi
RC Lens : Sage a fait appel à Haise pour terrasser le LOSC

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au moment du coup d'envoi d'un match à Bollaert.
Raphaël Nouet
20 septembre 2025

Histoire de montrer à ses joueurs ce qu’il se passe quand le RC Lens remporte le derby, Pierre Sage a montré des vidéos de la saison 2021-22, quand le Racing de Franck Haise avait battu le LOSC à trois reprises.

En ce week-end de grandes affiches en Ligue 1, le derby du Nord viendra clôturer le samedi. Un Bollaert en feu espère voir le RC Lens inverser la tendance face au LOSC, qui n’a perdu qu’une seule de ses dix dernières visites dans l’antre de son ennemi (1-0 en 2021-22). Pire : les Dogues restent sur trois victoires d’affilée et six matches sans défaite. Il est temps pour le Racing de se réveiller et, pour cela, Pierre Sage n’a pas hésité à convoquer les fantômes d’un passé récent.

Prendre exemple sur le RCL de 2021-22

En conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens a expliqué avoir montré à ses joueurs des vidéos des derbys remportés en 2021-22 (1-0 à Bollaert, 2-1 à Pierre-Mauroy en L1, 2-2, 4 t.a.b. à 3, à Lille en Coupe de France) et de l’accueil triomphal qui attendait l’équipe à son retour à La Gaillette dans ce genre de cas : « Nous avons mené différentes actions auprès du groupe cette semaine, dont une qui nous a renvoyés à l’année où l’équipe a gagné les trois derbys (2021-22) et à ce retour extraordinaire (à La Gaillette). Ne l’ayant pas vécu, ça m’a vachement interpellé, les émotions sont montées ».

Si le Racing de Franck Haise était très talentueux, il n’avait également pas son pareil pour mettre de l’intensité et de l’impact sur chaque centimètre carré du terrain dans les grands matches. Voilà sans doute la marché à suivre pour les Sang et Or actuels s’ils veulent passer une nuit de feu !

Ligue 1RC Lens
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet