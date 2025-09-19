Le RC Lens est à bloc avant de recevoir le LOSC demain pour le derby du Nord.

Le derby du Nord, c’est demain soir à Bollaert et cet après-midi, plus de 2500 supporters se sont rendus au dernier entraînement des Sang et Or, à François Blin, histoire de montrer qu’ils étaient chauds pour accueillir les Dogues.

En conférence de presse, Pierre Sage a fait part de sa grande détermination. »Ouvrir la séance au public, cela permet aux nouveaux joueurs de baigner dans la culture de ce derby, de prendre conscience que ce match a une saveur et une intensité particulières, qu’il demande donc une préparation spécifique. » Et à lui d’ajouter : À nous de faire en sorte que l’expression du jeu offensif des Lillois se réduise à un minimum, en ayant un maximum le ballon, en le récupérant rapidement. Et en veillant à ce que notre intensité soit supérieure à la leur dans le jeu et dans notre manière de défendre, pour que leur match devienne plus compliqué. »