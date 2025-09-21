FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe

Découvrez les compositions officielles du match de la 5e journée de Liga entre le FC Barcelone et Getafe.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone reçoit Getafe pour la 5e journée de Liga. Découvrez ci-dessous les compositions officielles alignées par Hansi Flick et José Bordalás. Coup d’envoi à 21h00 au stade Johan-Cruyff.

Les compos officielles

FC Barcelone : J. García – Koundé, E. García, Christensen, Martín – de Jong (cap), Olmo, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Torres.

Getafe : Soria – Femenía, Djené (cap), Duarte, Abqar, Rico – Martín, Milla, Arambarri – Mayoral, Liso.