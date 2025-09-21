Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !

Prêté par le FC Barcelone à l’AS Monaco, Ansu Fati vit de grands débuts sous le maillot de l’ASM. De quoi convaincre le Barça de lever la clause de rachat l’été prochain ?

Ansu Fati, formé à La Masia et ancien prodige du FC Barcelone, confirme que son talent dépasse les frontières du Camp Nou. Prêté avec option d’achat l’AS Monaco, l’attaquant espagnol a rapidement fait parler de lui, rappelant aux supporters barcelonais l’impact qu’il pouvait avoir lorsqu’il était sous les couleurs blaugrana.

Malgré la lourde défaite monégasque contre Bruges en Ligue des Champions (4-1), Fati avait déjà ouvert son compteur de buts, montrant que son instinct offensif et sa capacité à se montrer décisif ne se limitaient pas au Barça. Ce week-end en Ligue 1, il a récidivé : entré en jeu, il a marqué après seulement 37 secondes et a ensuite inscrit un doublé contre Metz, offrant une nouvelle démonstration de son sens du but.

Le Barça a une clause de rachat pour Fati

Pour les fans du Barça, voir Ansu Fati briller ailleurs est à la fois un mélange de fierté et de nostalgie. Formé dans l’académie catalane, le jeune Espagnol incarne ce que le club a toujours su produire : des joueurs techniques, rapides et capables de changer le cours d’un match en un instant.

Si son parcours à Monaco démarre sous les meilleurs auspices, le FC Barcelone garde un œil attentif sur son évolution. Car Ansu Fati reste, pour beaucoup, le symbole d’un Barça qui continue de former des talents capables de marquer l’histoire, où qu’ils jouent. Pour rappel, l’option de Fati s’élève à 11 millions d’euros, alors que la Barça conserve une clause de rachat d’environ 28 millions d’euros. À exercer dès la saison prochaine en cas de transfert définitif à Monaco ? Si Fati continue sur cette lancée, pourquoi pas…