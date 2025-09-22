Pour la deuxième fois consécutive, Lamine Yamal a remporté le trophée Kopa, décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans.

Lamine Yamal, 18 ans, a une nouvelle fois remporté le trophée Kopa, décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans, ce lundi lors de la cérémonie du Ballon d’Or. La saison du prodige barcelonais a été remarquable, avec 18 buts et 25 passes décisives en 55 matchs en club.

Yamal devant Désiré Doué

Yamal a su se distinguer par des prestations mémorables, notamment lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre l’Inter Milan et lors des Clasicos, où il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en quatre confrontations.

Sur le plan collectif, il a contribué aux succès du FC Barcelone en Liga, en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne, et le club est passé tout près de la finale de la Ligue des champions. Au classement, Yamal se place devant plusieurs Français émergents, dont le Parisien Désiré Doué, le Lillois Ayyoub Bouaddi, ainsi que le milieu du PSG João Neves, confirmant sa montée en puissance sur la scène internationale.