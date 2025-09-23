RC Lens : Guardiola l’assure, Khusanov ne risque pas de redevenir sang et or !

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, est complètement sous le charme de son défenseur Abdukodir Khusanov, recruté au RC Lens en janvier.

Totalement inconnu à son arrivée en Artois en juillet 2023, Abdukodir Khusanov n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord. Le défenseur ouzbek a impressionné tous les observateurs et surtout Franck Haise, qui en a rapidement fait un titulaire. Mais son ascension était tellement météorique qu’il semblait évident qu’il n’allait pas faire de vieux os à Lens. En janvier 2025, il a ainsi signé à Manchester City moyennant 40 M€. Et comme à Lens, après des premiers pas un peu hésitants, il a fait l’unanimité.

« Ce joueur fera carrière dans ce club pendant de nombreuses années »

Pep Guardiola vient ainsi de déclarer à son sujet : « Il peut jouer à tous les postes en défense, sauf celui d’arrière gauche. Ce n’est pas un joueur qui crée beaucoup d’occasions à l’avant, mais sa vision du jeu est incroyable. Il est solide et stable. Il est incroyablement concentré. C’est une recrue incroyable, l’une des meilleures que ce club ait connue depuis de nombreuses années. Ce joueur fera carrière dans ce club pendant de nombreuses années ».

Si certains supporters lensois espéraient voir revenir Khusanov, ils en sont pour leurs frais. A priori, le défenseur ouzbek va rester au très haut niveau pour longtemps…