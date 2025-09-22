Pierre Ménès a livré son analyse de la large victoire du RC Lens contre le LOSC dans le derby du Nord, samedi à Bollaert (3-0).

Le RC Lens a remporté le premier derby du Nord de la saison en roulant sur le LOSC (3-0). Portés par un public de Bollaert exceptionnel et un style de jeu vers l’avant qui ne s’est pas démenti pendant plus de 90 minutes, les hommes de Pierre Sage ont donné une leçon de réalisme à leurs meilleurs ennemis.

« Les Lillois ont fait une seconde période assez lamentable »

Pierre Ménès n’a pas hésité à taper sur ceux de Bruno Genesio après avoir pourtant réussi leur entame de match. « Les Lillois sont totalement maîtres de leur sujet pendant les 20 premières minutes et auraient dû ouvrir le score mais c’est l’inverse qui est arrivé, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Prendre un but comme ça quand tu as si bien géré le début de match, ça fait mal. Le but du 2-0 a définitivement scié les pattes des Lillois, qui ont fait une seconde période assez lamentable avec pas un seul tir cadré. Ce qui n’est quand même pas banal. »

Ménès sous le charme du RC Lens

Ce même Ménès n’a pas succombé à l’envie d’encenser les joueurs du RC Lens, qui ont mis tous les ingrédients pour réussir un derby : « C’est une vraie victoire à la lensoise, avec une équipe d’une solidarité exceptionnelle, qui se bat, qui défend avec acharnement et qui joue les coups à fond sans calcul. Réussir un match comme cela dans un derby doit servir de référence pour les Lensois pour les prochaines journées. » L’avenir s’annonce radieux en Artois.