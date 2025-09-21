Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !

Après la victoire écrasante du RC Lens face au LOSC, Pierre Sage a déclaré ne pas vouloir s’arrêter en si bon chemin dans les derbys.

Samedi soir, après le large succès du RC Lens dans le derby face au LOSC (3-0), Pierre Sage n’a pas voulu s’arrêter à l’euphorie d’un soir. L’entraîneur Sang et Or a insisté sur la nécessité de transformer cette performance en point de départ plutôt qu’en exception. En effet, le RCL restait sur trois défaites de suite dans le derby, avec une dernière victoire remontant à avril 2022.

« Il faut que ce soit addictif. Les bonnes choses doivent conditionner la manière dont on appréhende nos matches, pour livrer des performances à la hauteur de celle-ci », a-t-il affirmé. Pour lui, le plaisir de ces instants, l’envie d’y revenir semaine après semaine, a dû devenir une dynamique collective.

« Ça peut devenir l’histoire de cette équipe-là »

Le technicien a mis en avant l’idée d’un cercle vertueux : « Quand on aime ces moments, qu’on a envie d’y retourner, ça devient un cercle vertueux et ça peut devenir l’histoire de cette équipe-là. » Le message qu’il a adressé à ses joueurs a été clair : ce derby n’a pas été une parenthèse enchantée mais un modèle à reproduire.

Au-delà du score, Pierre Sage a donc voulu bâtir une identité de performance. Il a cherché à faire de ce succès dans le Nord un tremplin pour l’avenir, et pourquoi pas, un tournant dans la saison du RC Lens. Rendez-vous pris en avril pour le match retour, afin de réenclencher une série !

Propos rapportés par Lensois.com.