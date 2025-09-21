Homme du derby entre le RC Lens et le LOSC, Florian Thauvin a également été au cœur d’une petite plaisanterie de la direction lensoise envers Olivier Létang, président lillois.

Dans le décor électrique du derby nordiste, remporté 3-0 par le RC Lens face au LOSC, ce n’est pas seulement le score qui a fait parler. En amont de la rencontre, un épisode discret mais révélateur a mis en lumière les rapports complexes entre les deux clubs. Olivier Létang, président du LOSC, et Joseph Oughourlian, président du RC Lens, entretiennent des relations réputées tendues. Pourtant, avant le coup d’envoi, les échanges entre les deux hommes se sont déroulés dans un climat étonnamment cordial.

Un maillot floqué Thauvin en cadeau

Mais, selon L’Équipe, derrière cette apparente politesse, la direction lensoise a trouvé le moyen de glisser une pique subtile : un maillot floqué « Thauvin », offert à Létang. Le choix n’était pas anodin. Florian Thauvin, auteur du deuxième but lensois, avait signé à Lille en janvier 2013… pour finalement partir à l’OM en septembre, sans avoir joué le moindre match chez les Dogues. Ce geste, à la fois symbolique et légèrement moqueur, a rappelé que même les rapports les plus respectueux peuvent être teintés d’humour ou de rivalité implicite.

On peut donc y voir un double message : une reconnaissance de l’histoire commune entre les clubs, mais aussi un petit rappel de la suprématie de Lens sur le derby joué samedi. Une forme de diplomatie sportive où chaque geste est calculé, chaque cadeau pesé. L’étincelle de ce geste n’a cependant pas éclipsé la réalité du terrain : Lille a subi une lourde défaite 3-0. Mais en coulisses, le derby a aussi été un moment de stratégie symbolique et de communication subtile, rappelant que, dans le football, les affrontements se jouent aussi en dehors des 90 minutes.