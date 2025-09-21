Après la claque prise dans le derby face au RC Lens, les supporters du LOSC ont fait passer un message à leurs joueurs.

Le derby du Nord n’a laissé aucune place au doute. Samedi soir, dans une atmosphère électrique au stade Bollaert-Delelis, le RC Lens a infligé une sévère défaite au LOSC (3-0). Un revers net qui a mis fin à la série de victoires lilloises dans ce choc régional, et qui a profondément irrité les fidèles du club.

Habitués à voir leur équipe dominer ce rendez-vous ces dernières années, les supporters lillois ont eu bien du mal à reconnaître leurs joueurs. L’intensité, marque de fabrique de ce derby, a clairement fait défaut côté Dogues. Lens, plus tranchant et déterminé, a su profiter de cette faille pour s’imposer largement.

Une honte pour les supporters lillois

La frustration n’a pas tardé à s’exprimer. Dès la nuit qui a suivi la rencontre, une banderole est apparue devant le Domaine de Luchin, centre d’entraînement du LOSC. Sur fond noir, une inscription rouge, sans détour : « HONTEUX ». Ce message est signé des Dogues Virage Est (DVE), groupe de supporters lillois, qui a voulu rappeler aux joueurs les exigences de ce type de match.

Une réaction qui rappelle le derby de mars dernier, avec une banderole des Red Tigers qui avait été déployée côté lensois à l’entrée du centre d’entraînement, après une courte défaite de Lens (1-0) lors d’un match où les joueurs ne s’étaient absolument pas montrés à la hauteur : « Vos couilles et votre motivation sont restées samedi à Avion ».

Désormais, Lille devra très vite tourner la page. Jeudi, le club débutera sa campagne européenne avec la réception du SK Brann en Ligue Europa.