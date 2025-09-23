L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a passé la première période des derniers matches en tribune pour mieux analyser le jeu. Pierre Sage a annoncé qu’il ne voulait pas l’imiter.

Il ne l’a pas fait à Marseille, lundi, pour des raisons que tout le monde comprendra, mais Luis Enrique a pris l’habitude depuis le début de la saison de suivre la première période du PSG depuis les tribunes. L’Espagnol estime qu’il voit mieux le jeu en hauteur, ce qui lui permet de procéder à des ajustements car il reste en contact avec son staff, qui lui se trouve au bord du terrain. Cette pratique, habituelle dans le rugby, est-elle appelée à se répandre partout en Ligue 1 ? A priori, non. Ou en tout cas, pas du côté de Lens…

« Moi, je resterai en bas »

Au site Lensois.com, Pierre Sage a déclaré : « Je comprends que certains donnent du sens à ça. Beaucoup l’ont vécu suite à une suspension, et lui suite à sa blessure. Je pense aussi que ça lui apporte. Je sais qu’il fait des séances d’entrainement avec une nacelle. Il y a aussi d’autres effets qu’apporte le fait d’être au bord du terrain, dans la relation avec le staff, avec les joueurs ou l’arbitre et se fermer de ça serait dommage. Une mi-temps, ça peut être une bonne idée, mais moi je resterai en bas ».

L’entraîneur du RC Lens a également déclaré ne pas être fan de l’écran géant au bord du terrain d’entraînement pour corriger les erreurs des joueurs. Selon lui, ça casse le rythme des séances. Pierre Sage est ouvert aux nouveautés, mais pas à toutes…