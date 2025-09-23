RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été

Associé à un possible retour au RC Lens cet été, Simon Banza a finalement signé aux Émirats arabes unis pour une somme assez élevée.

Formé à La Gaillette et associé à un possible retour au RC Lens cet été, Simon Banza (29 ans) a finalement choisi une autre voie. Après une saison brillante en Turquie avec Trabzonspor (22 buts, 7 passes décisives), il vient juste de quitter Braga – où il était sous contrat – pour s’engager trois ans avec Al-Jazira, aux Émirats arabes unis.

Un transfert très (trop) élevé

Les dirigeants lensois, en quête d’un avant-centre, avaient étudié la possibilité de rapatrier leur ancien joueur. Mais face aux contraintes financières, le dossier est rapidement devenu inaccessible. Et, effectivement, le transfert de Banza est estimé… à 10 millions d’euros, soit la recrue la plus chère de l’histoire du club émirati. On comprend donc mieux pourquoi Jean-Louis Leca, le directeur sportif lensois, n’est pas allé plus loin, préférant se rabattre sur Odsonne Édouard.