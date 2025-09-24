FC Barcelone Mercato : un milieu du Barça aurait pu signer en Ligue 1 cet été !

Sollicité lors du mercato estival, Marc Bernal a eu l’opportunité de quitter le FC Barcelone, mais a préféré rester dans son club formateur.

Malgré une longue absence due à une grave blessure au genou en août 2024, Marc Bernal a conservé toute sa valeur sur le marché. Plusieurs clubs se sont intéressés au milieu du FC Barcelone, mais deux ont particulièrement retenu l’attention : Chelsea et Al-Nassr.

Selon Mundo Deportivo, Chelsea avait un projet précis pour le joueur : lui proposer un contrat long, avec une première année de prêt au RC Strasbourg, en Ligue 1, afin de lui permettre de retrouver du temps de jeu et le rythme des compétitions. Cette stratégie s’inscrit dans la politique du club, où BlueCo, le consortium dirigé par Todd Boehly, contrôle à la fois Chelsea et certains clubs satellites, déjà utilisés pour d’autres joueurs. Toutefois, Bernal a décliné l’offre, fidèle à son rêve de jouer pour le Barça, qu’il nourrissait depuis son enfance.

Al-Nassr voulait un transfert définitif

De son côté, Al-Nassr, appartenant au Fonds d’Investissement Public d’Arabie Saoudite, a tenté un dernier coup sur le marché des joueurs de moins de 21 ans, mais sans proposer de prêt : le joueur devait être transféré définitivement ou rien. Là encore, Bernal a refusé, affirmant sa volonté de rester au Barça, malgré l’intérêt de clubs de grandes ligues européennes.

Auteur de 4 matchs sous le maillot du Barça, Marc Bernal devra s’accrocher pour gagner du temps de jeu sous Hansi Flick.