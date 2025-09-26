ASSE Mercato : Wahbi Khazri de retour dans son club de cœur ?
OM : le groupe est tombé avec 4 absents à Strasbourg

Les Marseillais à la fête
Bastien Aubert
26 septembre 2025

Après avoir battu le PSG et revenir à trois points du leader, l’OM de Roberto De Zerbi se déplace à Strasbourg avec un groupe réduit. Quatre joueurs manquent à l’appel, compliquant la mission des Phocéens pour un nouveau coup d’éclat.

Vainqueur du Paris Saint-Germain (1-0) lundi dernier, l’Olympique de Marseille nourrit de grandes ambitions. Avec trois points de retard sur le leader, les hommes de Roberto De Zerbi espèrent confirmer leur dynamique en allant chercher un nouveau résultat probant sur la pelouse de Strasbourg.

Mais pour ce déplacement, l’Italien doit faire face à plusieurs absences. Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré sont forfaits sur blessure, privant le coach de deux éléments clés pour la récupération et le jeu au milieu de terrain. À cela s’ajoutent les choix tactiques de De Zerbi : Pol Lirola et Neal Maupay ne figurent pas dans le groupe, renforçant l’idée d’une rotation nécessaire et d’une stratégie réfléchie pour optimiser l’effectif disponible.

Au total, 21 joueurs ont été convoqués pour ce match crucial. Les Phocéens devront montrer leur cohésion et leur capacité à s’adapter, pour continuer à rêver de rattraper le PSG et confirmer que la victoire sur le Parc des Princes n’était pas un coup de chance.

Ligue 1OMRC Strasbourg
#AVANT-MATCH

