Revue de presse : Strasbourg en plein chaos avant l'OM, un ex Rennais vers le FC Barcelone !
FC Barcelone : une légende du club annonce sa retraite 

Sergio Busquets
Bastien Aubert
26 septembre 2025

Véritable chef d’orchestre du milieu de terrain, Sergio Busquets met fin à une carrière exceptionnelle après près de vingt ans au plus haut niveau. De la Masia à l’Inter Miami, en passant par les triomphes historiques avec le Barça et l’Espagne, le milieu espagnol laisse derrière lui un héritage immense.

Sergio Busquets, l’un des milieux de terrain les plus emblématiques de l’histoire du football, a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison avec l’Inter Miami. À 37 ans, l’Espagnol tourne la page d’une aventure commencée à la Masia et prolongée au sommet du football mondial pendant près de deux décennies.

Au FC Barcelone, Busquets a été le cœur du jeu, le maître à jouer capable de dicter le rythme et d’imposer sa vision sur le terrain. Pendant quinze ans, il a formé avec Xavi et Iniesta un trio légendaire qui a incarné l’âme d’un Barça doré, symbole d’un football total et élégant. Cette période lui a permis de remporter 32 trophées avec le club catalan, dont trois Ligues des Champions et neuf titres de Liga.

Busquets aura marqué une époque

Après son départ en 2023, il a rejoint l’Inter Miami, retrouvant Lionel Messi, Luis Suárez et Jordi Alba pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière en MLS. Même loin de l’Europe, Busquets a continué à montrer son intelligence de jeu, sa lecture parfaite du football et sa capacité à organiser le jeu avec classe.

En équipe nationale, son empreinte est tout aussi marquante. Busquets a été un acteur clé des succès historiques de l’Espagne, participant au sacre mondial en 2010 et à la conquête de l’Euro 2012. Son calme, son placement et sa capacité à relancer le jeu ont fait de lui l’un des piliers du milieu espagnol pendant plus d’une décennie.

Avec sa retraite annoncée, le football perd un stratège rare, un joueur dont l’élégance sur le terrain n’avait d’égal que son efficacité. Sergio Busquets laisse derrière lui un héritage immense, un modèle pour toutes les générations de milieux de terrain et une légende inoubliable du FC Barcelone et de la Roja.

FC Barcelone
#A la une#DÉCLARATIONS

